Войти | Зарегистрироваться
16:29

среда,
25 ноября
Онлайн
Под ударом не только легкие. Какие органы человека поражает коронавирус
Жизнь
Под ударом не только легкие. Какие органы человека поражает коронавирус
У Sars-CoV-2 уже больше 13 тысяч мутаций. Становится ли он легче для нас?
Жизнь
У Sars-CoV-2 уже больше 13 тысяч мутаций. Становится ли он легче для нас?
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

В УПЦ отметили день памяти святых ректоров Киевских духовных школ

25.11.2020 / 15:07
В УПЦ отметили день памяти святых ректоров Киевских духовных школ
Источник: Центр информации УПЦ
По окончании богослужения перед иконой святых был совершен чин славления

Сегодня в Украинской Православной Церкви почтили память новопрославленных святых Киевской духовной академии: святителя Сильвестра (Малеванского), епископа Каневского и священномученика Александра Глаголева, пресвитера.

Об этом сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на сайт Киевской духовной академии и семинарии.

В Академическом храме в честь Рождества Божией Матери была совершена Божественная литургия, которую возглавил епископ Белогородский Сильвестр.

Во время богослужения были вознесены усиленные молитвы о прекращении эпидемии коронавируса и о врачах, которые ведут борьбу за жизнь и здоровье больных, а также за упокой всех усопших православных христиан.

По окончании богослужения перед иконой святых был совершен чин славления.

 ***Священный Синод Украинской Православной Церкви от 3 апреля 2019 принял причислить к лику местночтимых святых Киевской епархии ректоров Киевской духовной академии архиепископа Каневского Василия (Богдашевского) и епископа Каневского Сильвестра (Малеванского), а также профессора протоиерея Александра Глаголева.

28 июля 2019 года, во время Божественной литургии на площади перед Успенским собором Киево-Печерской Лавры была совершена последняя заупокойная лития по святителям Василием и Сильвестром и священномучеником Александром, после чего управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний огласил решение Священного Синода о причислении их к лику святых.

День памяти святителя Сильвестра (Малеванского), епископа Каневского, Священным Синодом установлен 12/25 ноября, святителя Василия (Богдашевского), архиепископа Каневского, исповедника - 13/26 февраля, и священномученика Александра Глаголева пресвитера 12/25 ноября.

Источник: Inpress.ua
УПЦ
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
25 ноября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.