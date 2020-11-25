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Митрополит Антоний рассказал, какие люди могут изменить мир

25.11.2020 / 14:57
Митрополит Антоний рассказал, какие люди могут изменить мир
Источник: Центр информации УПЦ
Счастлив тот, кто любит и благодарит, утешает и радует

Чем больше будет счастливых людей, тем лучше будет наш мир.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на kp.ua, об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич).

«Мир изменят счастливые люди. Счастливый преображает свою жизнь и жизнь других. Несчастные же остаются рабами своих личных оков: страстей и греховных привычек. Счастье любит свободу. Свободу от зла. Где есть зло, там не может быть счастья», - отметил митрополит Антоний.

Он рассказал, что значит быть по-настоящему счастливым и кого страшат люди, нашедшие счастье.

«Счастлив тот, кто любит и благодарит, утешает и радует. Счастлив прощающий. Счастлив тот, кто внимает голосу Божию и спешит исполнить Его волю. Счастлив видящий красоту вокруг и в людях. Счастлив тот, кто стремится к мудрости и самопознанию. Счастливый не подвержен страхам. Все его главные ценности располагаются не в материальной плоскости, поэтому никто не может их у него отнять. Все мировое закулисье разбивается о счастливых людей, никакими методами оно не в состоянии их устрашить.  Как нельзя солнцу приказать не вставать, так нельзя счастливого заставить не радоваться. Счастье - это пробуждение в Боге», - заключил владыка Антоний.

 

Источник: Inpress.ua
УПЦ, митрополит Антоний
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