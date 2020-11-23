Депутатов, которые заехали по лестнице многоэтажки, исключили из "ЕС"

Об этом сообщает "Европейская солидарность"

Дословно: "21 ноября советом Львовской областной территориальной организации "Европейской Солидарности" принято решение об исключении из рядов партии двух ее членов: Жидачека Андрея Богдановича, избранного депутатом Пустомытовского городского совета, и Пущака Николая Зиновьевича, депутата Солонковского сельского совета, за совершение позорных действий, противоречащих ценностям партии "Европейская солидарность".

Наряду с этим совет Львовской областной организации партии обратился к Солонковской ОТГ с требованием освободить Николая Пущака с должности заместителя председателя ОТГ и призвал Жидачека и Пущака сложить депутатские мандаты".

Напомним: 20 ноября Андрей Жидачек и Николай Пущак пытались на внедорожнике Mercedes заехать по лестнице в подъезд многоэтажки на окраине Пустомытов Львовской области, где Жидачек снимает квартиру.

Пущак отрицает свою причастность к происходящему. А Жидачек заявил, что за рулем был водитель Пущака, который сам захотел выехать на лестницу, хотя депутаты якобы просили и запрещали водителю это делать. Политики заявили на водителя в полицию, а Жидачек передал средства на восстановление поврежденного имущества дома.

Источник