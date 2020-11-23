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Митрополит Онуфрий рассказал, в чем опасность чрезмерного погружения в виртуальный мир

23.11.2020 / 14:45
Митрополит Онуфрий рассказал, в чем опасность чрезмерного погружения в виртуальный мир
Источник: Центр информации УПЦ
Нельзя постоянно жить виртуальной жизнью и терять контакт с реальным миром

Когда человек находится только в виртуальном мире, то теряет связь с реальностью и начинает неправильно понимать себя.

Как сообщает Центр информации УПЦ об этом рассказал Митрополит Онуфрий в выпуске нового цикла программы «Слово Предстоятеля».

Его Блаженство рассказал историю о том, как влияют на человека реальный и виртуальный миры.

Это история об одном журналисте, который захотел писать статью об осужденных к пожизненному лишению свободы. Начальник тюрьмы предложил почувствовать ему на себе, что такое быть осужденным, и тоже посадил за решетку. Но так случилось, что из газет журналист узнал, якобы начальник тюрьмы умер. Его охватил ужас, что он действительно проведет всю свою жизнь за решеткой.

По словам Предстоятеля, журналист почувствовал, что в мире есть Божья сила, и уверовал. Так на него повлияло ощущение реального мира.

«Когда человек находится только в виртуальном мире, он теряет связь с реальностью, он начинает неправильно понимать себя, он начинает неправильно понимать тот мир, который его окружает, он начинает неправильно жить. От этого у него появляется дискомфорт, разочарование, отчаяние», – сказал Митрополит Онуфрий.

Он отметил, нельзя постоянно жить виртуальной жизнью и терять контакт с реальным миром.

«Контакт с реальным миром дает нам реальные понятия о том, что мечтает в реальности сделать человек в своей жизни, контакт с реальным миром дает возможность познать реального Бога. Бога, сотворившего этот мир, не для того, чтобы он просто побыл и скрылся, а для того, чтобы этот мир существовал вечно, но чтобы он был преображенный, чтобы был другим миром, в котором нет лжи, нет зла. Пусть Господь помогает нам жить в реальном мире, общаться друг с другом. Потому что это большая наука, которая полезна для нас и для нашего спасения», – заключил Предстоятель.

 

Источник: Inpress.ua
УПЦ, Митрополит Онуфрий
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