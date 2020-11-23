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"Мудаки по-своему". Кто стоит за новым скандальным строительством в центре Ирпеня

23.11.2020 / 14:00
Стали известны новые подробности строительства в центре Ирпеня на ул. Чехова, 25. Напомним, несколько недель назад там началось незаконное строительство, к которому причастно окружение бывшего мэра города Владимира Карплюка.

Соответсвующие объявления о продаже квартир по указанному адресу размещены на сайтах недвижимости.

Как удалось выяснить, застройщиком является некий "Новосел инвест", который строил в Ирпене ЖК "Реноме" и "Sky". Застройщик сразу после победы на местных выборах людей Карплюка начал активную вырубку деревьев на улице Чехова, особенно пострадал участок напротив отеля "Стокгольм".

Но после шума в прессе и возбуждения Нацполицией трёх уголовных дел, застройщики резко свернули строительство. Тем не менее, стоит разобраться, кто именно стоял за незаконным строительством и вырубкой деревьев ради лёгкой наживы.

Итак, застройщиком на Чехова, 25, выступает компания ООО "Траст Девелопмент Групп", принадлежащая жителям Ирпеня - Максиму Скибе и Ивану Алексеенко. Интересно, что адрес фирмы полностью совпадает с адресом застройщика "Новосел инвест", о котором, правда, нет никакой официальной информации в госреестрах.

Впрочем, на своих страничках в Фейсбуке Иван Алексеенко и Максим Скиба указали место работы и "Новосел инвест", и "Траст Девелопмент Групп". Так что о связи этих компаний сомневается не приходится.

29-летний Алексеенко, как и многие граждане Украины, в этом году баллотировался в депутаты горсовета - от партии бывшего главы СБУ Валентина Наливайченко "Справедливость". За два дня до выборов Иван признался, что "наконец-то вся эта тягомотина с выборами закончится" и "что каждый из нас мудак по-своему". Всем проголосовавшим молодой человек обещал холодное пиво.

Его партнёр по бизнесу Максим Скиба не баллотировался, но активно поддерживал репостами и Алексеенко, и собственно Карплюка. Поможет ли эта дружба избежать собственникам "Новосел инвеста" наказания - вопрос открытый. Однако то, что они ведут нечестную игру, продавая квартиры в несуществующем доме, где нет ни одного разрешения на строительство, должно насторожить и жителей Ирпеня, и потенциальных инвесторов.

 

Ирпень, Карплюк
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