Новым спикером МИД Украины стал дипломат Олег Николенко

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Представитель ВОЗ рассказал, когда ждать третьей волны эпидемии Covid-1923.11.2020 / 09:02Последние новости рубрики
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Китай предлагает присваивать людям QR-коды с данными про Covid-19
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Российские создатели вакцины от Covid отреагировали на заявления Pfizer и Moderna
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Закрытие школ неэффективно для борьбы с COVID-19 - ВОЗ
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В Европе от COVID-19 каждые 17 секунд умирает человек - ВОЗ
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Локдауны можно не вводить, если 95% людей будут носить маски - ВОЗ
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Глава МВФ после разговора с Зеленским: пересмотру программы должно предшествовать полное взаимопонимание в шагах19.11.2020 / 09:01Последние новости рубрики
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Цена вакцины от коронавируса компании Moderna составит 25-37 долларов
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В Мининфраструктуры планируют до 2030 года заменить весь общественный транспорт на электрический
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Эксперты МВФ высказали сомнение в целесообразности выпуска ВВП-варрантов Украины
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Экономические последствия COVID-19 проявятся через годы – Фукуяма
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Правительство до конца недели подаст в Раду проект бюджета-2021 - Мокан
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Пограничники обнаружили в грузовом самолете приборы к вертолету Ми-8
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В Киеве маршрутка на переходе сбила людей: есть погибшая и пострадавшие
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Масштабные пожары на Луганщине: три человека погибли, еще три госпитализированы. Открыты уголовные дела
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Расчленил пенсионера и выдавал себя за его внука: силовики раскрыли убийство в Киеве
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В Минске митинговали 100 тысяч лиц, в Беларуси сотня задержанных
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