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Новым спикером МИД Украины стал дипломат Олег Николенко

23.11.2020 / 13:51
Должность спикера Министерства иностранных дел Украины занял дипломат Олег Николенко, работавший в посольстве в Ливии и в Постоянном представительстве Украины при ООН.

"Знакомьтесь – Олег Николенко, новый спикер МИД", - говорится в сообщении министерства на странице в Facebook 22 ноября.

Николенко рассказал о своем дипломатическом пути, указав, что получил филологическое образование, стал переводчиком с английского и арабского языков, затем – юристом-международником.

В 2008 году прошел конкурс на должность атташе посольства Украины в Ливии.

После возвращения в Киев продолжал заниматься регионом Северной Африки и Ближнего Востока.

Кроме того, Николенко работал в ООН, в составе делегации во время двухлетнего членства Украины в Совете безопасности ООН. Также занимал должность вице-председателя комитета ООН по вопросам информации, участвовал в реформировании информационной политики Организации в контексте противодействия пандемии COVID-19.

"Сейчас в моей профессиональной жизни новый вызов. Хочу укрепить работу пресс-службы как современного инструмента коммуникаций украинской внешней политики. И мне повезло, что это можно делать вместе с классной коммуникационной командой, которая сейчас работает в МИД", - поделился планами новый спикер внешнеполитического ведомства.

Как сообщалось, с ноября 2018 года спикером МИД была Екатерина Зеленко. В ноябре текущего года президент Украины Владимир Зеленский назначил ее послом Украины в Сингапуре.

Источник

МИД, Николенко
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