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Предстоятель УПЦ выразил соболезнования сербскому народу в день смерти Патриарха Иринея

20.11.2020 / 16:10
Предстоятель УПЦ выразил соболезнования сербскому народу в день смерти Патриарха Иринея
Источник: Центр информации УПЦ
Святейший Патриарх Сербский Ириней умер 20 ноября после тяжелой борьбы с коронавирусом

Украинская Православная Церковь выражает сердечные соболезнования архипастырям, духовенству, монашествующим и всем верующим Сербской Православной Церкви в связи с кончиной Патриарха Иринея.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, об этом написал Предстоятель УПЦ Митрополит Онуфрий.

«С глубокой скорбью мы восприняли известие о кончине Святейшего Патриарха Сербского Иринея. Светлой памяти почивший Первосвятитель был выдающимся иерархом, который жертвенно совершал своё архипастырское служение Святой Церкви и был гарантом единства Православия в Сербии, строго соблюдая Его канонический устрой. Он пользовался особым авторитетом среди Предстоятелей Поместных Православных Церквей», - отметил Предстоятель УПЦ.

Он подчеркнул, что «Украинская Православная Церковь высоко ценит личный вклад и преданное служение Святейшего Патриарха Иринея защите единства мирового Православия и поддержку канонического Православия в Украине».

«Молимся, чтобы Господь упокоил душу новопреставленного Святейшего Патриарха Иринея в селениях праведных идеже несть болезнь, ни печаль, ни воздыхание, но жизнь бесконечная. Вечная память Святейшему Владыке!», - призвал Блаженнейший.

Святейший Патриарх Сербский Ириней умер 20 ноября после тяжелой борьбы с коронавирусом.

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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