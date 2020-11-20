Степанов назвал группы людей, которых вакцинируют первыми от COVID-19

Об этом он сообщил в эфире "Украина 24".

"Вакцинировать в первую очередь будем группу риска, как по признаку по здоровью, которая имеет сопутствующие заболевания, также группа риска по возрасту - это люди, которые старше 65 лет. А также группа риска по профессиональному признаку - это работники сферы здравоохранения", - сообщил Степанов.

При этом он сообщил, что глобальный механизм COVAX выделит Украине вакцин на 20% населения.

"Когда мы говорим о механизме COVAX, мы говорим о поставке такого количества доз для вакцинации 8 млн человек. То есть 20% населения Украины. Если мы говорим о двукратном ведения вакцины, то это будет соответственно 16 млн доз", - добавил он.

Напомним, в Минздраве назвали размер первой партии вакцины от коронавируса, которую Украина бесплатно получит в рамках глобального механизма COVAX.

Кроме того, главный санитарный врач Виктор Ляшко рассказал, сколько будет стоить одна доза вакцины от коронавируса для Украины в рамках механизма COVAX, которую страна сможет купить дополнительно.

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