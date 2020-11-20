Войти | Зарегистрироваться
17:13

пятница,
20 ноября
Онлайн
Под ударом не только легкие. Какие органы человека поражает коронавирус
Жизнь
Под ударом не только легкие. Какие органы человека поражает коронавирус
У Sars-CoV-2 уже больше 13 тысяч мутаций. Становится ли он легче для нас?
Жизнь
У Sars-CoV-2 уже больше 13 тысяч мутаций. Становится ли он легче для нас?
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

В Одесской области УПЦ передала благотворительную помощь больным детям

20.11.2020 / 16:15
В Одесской области УПЦ передала благотворительную помощь больным детям
Источник: Центр информации УПЦ
Были привезены продукты питания, теплые вещи, бытовые и медицинские расходные материалы

В Одесской области православная молодежь в рамках акции «Добро объединяет» посетила посетила Каролино-Бугазскую общеобразовательную санаторную школу-интернат I-ІІ ступеней для детей с малыми и затухающими формами туберкулеза, в Овидиопольском районе Одесской области.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу епархии, молодежный актив Свято-Иверского Одесского мужского монастыря передал подарки и посуду для детей интерната, которых на данный момент 80 в возрасте от 6 до 16 лет.

Протоиерей Иоанн Скалозуб совершил молебен за здравие, а затем передал архипастырское благословение от митрополита Агафангела и сердечно пожелал всем сотрудникам помощи Божией, воспитанникам интерната – скорейшего выздоровления.

Также в рамках проекта «Добро объединяет» священнослужители и волонтеры Одесской епархии посетили с. Ярославка и с. Михайловка Саратского района Одесской области, где действуют специализированные социальные учреждения: психоневрологический дом-интернат и специальная школа-интернат. Были привезены продукты питания, теплые вещи, бытовые и медицинские расходные материалы. Детям привезли сладости и организовали концертную программу.

Всего более 150 человек, нуждающихся в помощи, в Саратском районе получили необходимую поддержку от Одесской епархии.

 

Источник: Inpress.ua
благотворительность, УПЦ
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
20 ноября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.