США помогут Украине в подписании контрактов на получение вакцины от COVID-19

Таких договоренностей достигли во время телефонного разговора главы Минздрава двух стран.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

Как пообещал глав американского Минздрава Алекс Азар, США помогут усилению коммуникации между украинским министерством и компаниями Moderna, Johnson & Johnson, Pfizer и Novavax.

"Мы общаемся со многими нашими международными партнерами и фармацевтическими компаниями относительно обеспечения оперативной поставки в Украину безопасной и эффективной вакцины, ведь именно вакцина является единственным реальным средством противодействия пандемии COVID-19. Мы надеемся на поддержку наших друзей из США в этом вопросе", - завил Максим Степанов.

Напомним, в Кабмине спрогнозировали сроки начала поставок вакцины от коронавируса в Украину.

Кроме того, в Министерстве здравоохранения назвали количество доз вакцины от COVID-19, которые Украина получит в рамках механизма COVAX.

Добавим, Украина попала в перечень стран, которым предложат специальную цену на вакцину от COVID-19.

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