В Киеве за неделю заболели гриппом и ОРВИ более 12 тысяч человек

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Так, за минувшую неделю заболели - 4 626 детей и 7 749 взрослых.

В структуре заболеваемости дети составляют 37,4%, а на предыдущей неделе - 38,8%. Среди школьников заболеваемость снизилась на 9,1% - зарегистрировано 2 319 случая.

В больницы были доставлены 31 человек, из них 26 - дети.

Напомним, ранее главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что эпидемии гриппа в Украине нет. Он отметил, что в большинстве регионов Украины ситуация с гриппом находится на не эпидемиологических уровнях.

Кроме того, в конце октября в Украине началась вакцинация от гриппа. В страну поставили уже 665 тысяч доз вакцины против гриппа.

Ранее сообщалось, что в Украине выросло количество больничных на 50% из-за COVID-19 и сезонных инфекций.

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