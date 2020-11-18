Соросята недовольны составом парламентской рабочей группы

Данное решение вызвало недовольство представителей некоторых общественных организаций, информирует телеграмм-канал "Под мантией".

"Соросята целый день бьются в истерике, выражая недовольство составом рабочей группы по разработке изменений в антикоррупционное законодательство. Всегда удивлял их тупизм. «Доброчесные», а кто там должен быть, вы и ваши друзья? Избиритесь для начала в парламент, и пусть вас делегируют ваши фракции. Никаких проблем", - отмечается в сообщении.

"Ну а с точки зрения соросят, любая парламентская рабочая группа должна иметь примерно такой персональный состав:

Кристина Квин – временная поверенная в делах США, не знает украинского законодательства, но сделает правильное заявление на сайте посольства США – глава рабочей группы;

Виталя Шабунин – частный предприниматель, не имеет юридического образования, но может сделать виселицу и поехать под чей-то дом, ну и расслабить Кристину;

Михаил Жернаков – частный предприниматель и …«ученый», докторскую диссертацию которому написал отчим, сам способен лишь написать пост в ФБ.

Рома Маселко - частный предприниматель и как бы адвокат, который за неимением юридических аргументов, просто пишет оскорбительные посты на других в фейсбуке, чтоб поднять самооценку в своих глазах.

Артемка Сытник – коррупционер, систематически нарушающий антикорзаконодательство. Любитель шаровой выпивки и женщин с низкой социальной ответственностью. Может трудоустроить весь состав рабочей группы и их родственников в НАБУ.

Галина Чижик – частная предпринимательница и …77-я самая «влиятельная» женщина, если кто не в курсе. Ее представительство – гендерная квота женщин.

Сережа Лещенко – частный предприниматель, юробразования нет, но он «специалист» в локомотивах и составах. Хороший сливной бачок. Квота ЛГБТ", - отмечают авторы поста.

Состав группы открыт для других частных предпринимателей, получающих денежные средства от "доноров", говорится в сообщении.

"Пока лишь можем посоветовать предпринимателям создать политическую партию «Выкормыши Сороса» и поучаствовать в следующих парламентских выборах. Если пройдете, пару человек из вас точно утвердят в состав какой-нибудь рабочей парламентской группы", - резюмируют судьи.