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Труханов победил кандидата от ОПЗЖ и останется мэром Одессы

19.11.2020 / 10:23
Городской глава Одессы Геннадий Труханов останется на посту: во втором туре выборов он опередил кандидата от "Оппозиционного платформы - За жизнь" Николая Скорика на 12%.

Такие данные на сайте Центральной избирательной комиссии

Во время повторного голосования 15 ноября Труханов получил 54,28% голосов избирателей, а его оппонент от ОПЗЖ Скорик – 42,17%.

Напомним: ранее сообщалось, что нынешний мэр Одессы Геннадий Труханов побеждает во всех районах города во втором туре выборов городского главы.

Источник

Одесса, Труханов
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