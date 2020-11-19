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Украина в тройке "лидеров" ЕСПЧ по количеству жалоб против нее

19.11.2020 / 10:54
На рассмотрении в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) по состоянию на конец октября этого года находилось 10 100 жалоб, ответчиком в которых указана Украина.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на статистику суда.

Украинские жалобы составляют 16,5% всей загруженности ЕСПЧ и таким образом Украина занимает третье место по количеству жалоб против нее.

На первом месте неизменный "лидер" - Россия с 14 050 жалобами, это немного больше чем пятая часть от общего количества жалоб (22,9%).

На втором месте - Турция с 10 150 жалобами, или 16,6%.

Примечательно, что по сравнению с прошлыми годами количество жалоб против Украины выросло. По состоянию на конец 2018 года было более 7200 жалоб против Украины (или 12,9% всей загруженности ЕСПЧ). В следующем году количество жалоб возросло до 8850, из-за чего процент "украинских" дел вырос до 14,8%.

Как пояснили в Европейском суде по правам человека, львиную долю роста обеспечили жалобы от людей, пострадавших в результате российско-украинского конфликта.

Всего в реестре ЕСПЧ на 31 октября 2020 года было зарегистрировано около 61 250 жалоб.

Источник

жалобы, ЕСПЧ
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