В УПЦ объяснили, можно ли «развенчаться»

В Православной Церкви нет, и никогда не было понятия «развенчания», это народный разговорный термин, обозначающий церковное благословение на второй брак.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом рассказал протоиерей Владимир Долгих в комментарии порталу «Православная Жизнь».

«Венчание – это неизгладимое таинство и не существует никакого чина его аннулирующего. Есть лишь практика, когда один из супругов, уже по факту распавшегося брака, обращается к епархиальному епископу за благословением на венчание во второй раз, при этом обязательно указывает объективную причину развода. Бюрократическая сторона вопроса, как правило, решается в епархиальном управлении, но архиерей, если сочтет необходимым, может пригласить и на личную беседу», - объяснил священник.

По его словам, главным «веществом», скрепляющим христианский брак, является любовь, а когда встает вопрос развода, то не стоит торопиться, возможно, ситуацию еще можно спасти.

«В счастливом союзе мужчины и женщины любовь – это не всегда удовольствие и наслаждение, чаще – это постоянный труд, но в этом труде и заключается само счастье. Тот, кто живет только ради себя, не может быть по-настоящему счастливым. В браке человек спасается жертвенностью ради любимого. Как видим, в браке радости и горести всегда общие и затрагивают всех членов семьи. Именно поэтому утрата любви одного ведет к утрате любви и у других, живя под одной крышей, люди отдаляются друг от друга. Жертвенная же любовь со временем только «взрослеет», так что к «золотой свадьбе» супруги любят друг друга сильнее, чем в молодости», - отметил протоиерей Владимир Долгих.

Он напомнил, что Церковь допускает возможность вступления христиан во второй брак, но при этом важно помнить, что данная мера – средство снисхождения, а не норма.

«Не существует аннуляции таинства венчания, с другой – в случае повторного вступления в брак – напоминают о его святости и недопустимости развода. Третий брак в христианстве разрешается крайне редко и лишь в исключительных случаях, поэтому не стоит надеяться на него и рассматривать как запасной вариант в случае неудачи со вторым», - подчеркнул священник.

Кроме того, греховный, негативный опыт – это тоже опыт, из которого можно сделать положительные выводы и не допустить ошибок совершенных ранее.

«Все чинопоследование венчания – содержание молитв, песнопений и читаемых отрывков из Священного Писания – указывает нам, что прообразом союза мужа и жены является союз Христа и Церкви, а, как мы понимаем, Христос и Церковь – неразделимы. Мы сегодня живем в эпоху постмодерна, когда все традиционные ценности не просто нивелируется, а отрицаются. Человеку предлагается свобода, как вседозволенность, но лишенная при этом всяких смыслов и целей. Однако воспитание личности, душевный и духовный рост невозможны без ограничений, и брак – это как раз то ограничение, которое мы добровольно берем на себя, ради того, чтоб научится жертвенности, любви и смирению, ради того, чтоб совместными усилиями достичь блаженной вечности», - заключил священник.