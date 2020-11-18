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Рада обязала Кабмин за неделю информировать граждан об усилении карантинных мер

18.11.2020 / 10:54
Верховная Рада обязала Кабинет министров Украины за неделю информировать граждан об усилении противоэпидемиологических мероприятий.

За соответствующее постановление № 4320 "О своевременном информировании граждан в случае усиления противоэпидемиологических мероприятий с целью надлежащей подготовки к такому усилению" проголосовали 303 народных депутатов.

Постановление предусматривает, что Кабмин в случае возникновения необходимости введения на всей территории страны или на территории отдельного региона (административной территориальной единицы) ограничительных мероприятий для противодействия распространению Covid-19, должен обнародовать соответствующее решение не позднее, чем за 7 календарных дней до их начала.

В соответствии с постановлением ограничительные мероприятия касаются, в частности, запрета работы транспорта, посещения учреждений образования, культуры, кинотеатров, ТРЦ, покидать место своего проживания.

Проект постановления также предусматривает, что не позднее, чем за 7 календарных дней до начала действия двух и более ограничительных мероприятий, Кабмин должен внести в Верховную Раду проект закона о предоставлении государственной помощи и льгот населению и субъектам хозяйствования, которые понесут негативные последствия в связи с усилением противоэпидемиологических мероприятий.

Источник

Кабмин, коронавирус, карантин, ВР
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