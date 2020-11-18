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Зеленский уволил главу Николаевской ОГА

18.11.2020 / 11:17
Президент Владимир Зеленский подписал указ об увольнении главы Николаевской ОГА Александра Стадника.

Об этом свидетельствует указ президента № 502

Дословно: "Уволить Стадника Александра Васильевича от должности председателя Николаевской областной государственной администрации согласно поданному им заявлению".

Другим указом Зеленский временно возложил исполнение обязанностей главы Николаевской ОГА на Георгия Решетилова.

Напомним: 11 ноября чиновники согласовали увольнение Александра Стадника с должности главы Николаевской ОГА (по соглашению сторон). В тот же день Кабмин согласовал назначение новых глав Одесской, Николаевской и Сумской областей.

5 ноября президент Владимир Зеленский уволил глав Ивано-Франковской, Одесской и Сумской облгосадминистраций.

Источник

Николаевская ОГА, Зеленский
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