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Рада не смогла отменить карантин выходного дня

18.11.2020 / 10:23
Верховная Рада не смогла отменить решение об ужесточении карантинных мер по выходным дням, которое было введено постановлением Кабинета министров от 11 ноября.

За проект постановления №4381 об отмене решения Кабинета министров №1100 об усилении противоэпидемических мероприятий на заседании во вторник проголосовали 149 народных депутатов, тогда как для принятия решения необходим минимум 226 голосов.

Депутаты фракции "Слуга народа" отдали в поддержку проекта постановления 34 голоса, по 20 голосов отдали депутаты фракций "Европейская солидарность" и "Оппозиционная платформа - За жизнь", по 19 – фракций "Батькивщина" и "Голос", 14 и 17 – депутатских групп "За будущее" и "Доверие" соответственно, а также шесть внефракционных нардепов.

Все девять проголосовавших против и 139 из 141 воздержавшихся – члены фракции "Слуга народа".

В проекте постановления рекомендовалось правительству в течение трех календарных дней со дня вступления в силу постановления Верховной Рады пересмотреть установленные Кабмином ограничительные меры и смягчить введенные ранее ограничения работы вплоть до отмены в выходные дни предприятий - субъектов хозяйствования в сфере общественного питания, работы ТРЦ, деятельности учреждений культуры, спортивных залов, фитнес залов и бассейнов.

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коронавирус, карантин, ВР
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