Зеленский: самый либеральный выход - если судьи КС уйдут в отставку

Об этом заявил Зеленский в эфире программы "Свобода слова" на ICTV 2 ноября

Прямая речь: "Я считаю, что для выхода из конституционного и уже государственного коллапса, в принципе, самый либеральный выход - если судьи видят доверие людей, видят реакцию президента, видят реакцию парламентариев, видят реакцию самое главное общества и наших западных партнеров - они должны сделать выводы и уйти в отставку.

Я считаю, что это - самый либеральный путь.

Мало того, там есть судьи, которые не поддерживали это решение. Я считаю, что даже они должны уйти в отставку. Тогда у них есть честный, справедливый шанс стать судьей Конституционного суда обновленного состава. И это будет справедливо, все это примут, общество будет поддерживать такое решение".

По мнению Зеленского, речь идет прежде всего о главе КС Александре Тупицком: он должен подать в отставку, а потом можно будет говорить об обновлении КС.

Президент заверил, что уважает Конституционный суд Украины как институцию, но у него "много вопросов к составу Конституционного суда".

По его словам, "в принципе они (судьи КС) полностью отменили ответственность за ложь в декларациях - никакого преследования, уголовной ответственности, ничего не будет, если мы не отменим их решение тем или иным вариантом".

По мнению президента, "мы не имеем права оправдывать" судей КС, независимо от того, какова их мотивация - защитить себя или выполнить чей-то "заказ", потому что оба варианта несправедливы. Зеленский считает, что на судей КС есть влияние, а часть из них защищает себя.

Прямая речь Зеленского: "Когда мы говорим о перезагрузке Конституционного суда, мы говорим о добропорядочности судей - чтобы они появились и защищали Украину, каждого из нас и Конституцию Украины - и не покупали землю в Крыму и после этого ее еще и не декларировали".

Напомним, глава государства отметил, что у парламентариев есть разные варианты выхода из ситуации. По словам Зеленского, он как президент "сделал пас" народным депутатам - и он поддержит их "даже в радикальном решении", которое сам предложил.

Если же они не решат проблему тем или иным образом - и кризис усугубится, то президент не исключает даже роспуска Верховной Рады.

Со своей стороны, руководитель "Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин заявил, что "этот состав КСУ - это угроза национальной безопасности", и Верховная Рада должна срочно остановить его. По его словам, за резонансным решением КС стоят Виктор Медведчук и Игорь Коломойский.

Шабунин считает, что все 11 судей КС, поддержавших решение о неконституционности антикоррупционной нормы, должны подать в отставку.

Эксперты говорят, что новое антикоррупционное законодательство не решит всех вопросов, ведь нынешние 110 антикоррупционных дел придется прекратить.

27 октября по представлению 48 народных депутатов Конституционный суд признал неконституционными отдельные положения антикоррупционного законодательства, в частности ст. 366-1 Уголовного кодекса. Решение КС расценили как отмену электронного декларирования, отмену полномочий Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции на полную проверку и мониторинг образа жизни, декриминализацию недостоверного декларирования.

НАПК вечером 28 октября закрыло реестр электронных деклараций во исполнение решения Конституционного суда, однако затем открыло его по требованию Кабинета министров.

Президент Владимир Зеленский предлагает прекратить полномочия судей Конституционного суда, признать его решение о декларировании "ничтожным", оставив без правовых последствий, восстановив действие закона "О предотвращении коррупции".

Глава Конституционного суда Александр Тупицкий заявил, что законопроект президента имеет признаки конституционного переворота, что Зеленский хочет создать "кнопочный суд". Тупицкий заверил, что не собирается подавать в отставку по чьему-то требованию.

Судья-докладчик по делу об отмене ответственности за незаконное обогащение чиновников Игорь Слиденко заявил, что из Офиса президента на него давили 7 октября - и 8 октября он написал заявление об отставке. Он также заверил, что не выполнял заказ Медведчука или Коломойского, а в закон о НАПК просто нужно внести изменения.

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