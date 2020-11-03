Зеленский допустил роспуск Рады, если не разгонит КС

Об этом шла речь в его выступлении в программе "Свобода слова" на телеканале ICTV 2 ноября вечером.

Прямая речь: "Если будет так, 0что это будет политический коллапс и реальный политический конфликт, и я увижу, что нет поддержки в Верховной Раде, а прежде всего у "слуг народа", потому что они шли и, честно говоря, они понимают, что... они же новые... потому что, все же, они благодаря мне стали депутатами и (благодаря) поддержке общества, голосованию народа... но они должны понимать ответственность. Если мы пойдем вразрез, мы будем выходить из тупика даже таким путем (путем роспуска парламента - УП)".

В то же время Зеленский выразил желание, чтобы нынешний парламент продолжал работать, потому что Украине и так хватает "нестабильных вещей" - это и Covid-19, и война в Донбассе, и экономика.

Напомним: 27 октября по представлению 48 народных депутатов Конституционный суд признал неконституционными отдельные положения антикоррупционного законодательства. В частности, КС проголосовал за отмену статьи 366-1 Уголовного кодекса (недостоверное декларирование), незаконного обогащения, электронного декларирования, полномочий НАПК.

В ответ на это решение Зеленский внес в Верховную Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия судей Конституционного суда, признать его решение о декларировании "ничтожным" и без правовых последствий и отменить соответствующие изменения в закон "О предотвращении коррупции".

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