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Разумков и Радуцкий предложили ввести штраф в 17 тыс. грн для депутатов, нарушающих масочный режим в Раде

20.10.2020 / 11:15
Председатель ВР Дмитрий Разумков и председатель комитета по вопросам здоровья нации, медобслуживания и медстрахования Михаил Радуцкий выступили с инициативой принятия постановления, которым вводится штраф в 17 тыс. грн за нарушение масочного режима в стенах парламента.

Инициатива была озвучена Разумковым и Радуцким в ходе заселения согласительного совета Верховной Рады 19 октября.

"Что касается масок в зале Верховной Рады, если авторы постановления, которое внесли народные депутаты Крулько и Тимошенко, не против, то мы можем правкой завтра внести в это постановление на комитете ношение масок и штраф", - заявил Радуцкий в понедельник на согласительном совете.

На уточняющий вопрос о том, какая сумма штрафа будет ожидать депутатов за нарушение масочного режима в сессионном зале, председатель комитета по здравоохранению ответил: "Столько, сколько и для обычных людей - 17 тысяч".

Спикер парламента в свою очередь предложил не изменять существующее постановление, а разработать новый документ и принять его на следующем заседании Верховной Рады.

"Я точно не возражаю, мы понимаем, что это внутреннее решение Верховной Рады. Если все с этим соглашаются, если будет 226 голосов, то я не возражаю касательно изменений, добавить этот пункт в постановление. Стоит ли в это постановление добавить или мы можем принять проект постановления, и на следующем пленарном заседании 3 ноября его рассмотреть отдельно - я думаю, что так будет лучше", - сказал Разумков.

В ответ на предложения председателя Рады Радуцкий ответил утвердительно.

Источник

штраф, ВР, масочный режим
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