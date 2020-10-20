Суд обязал удалить из книги о Стусе упоминания о Медведчуке

А также - запретить распространение печатного тиража до устранения нарушения неимущественных прав Медведчука.

Об этом свидетельствует заседание суда 19 октября

Прямая речь судьи Марины Заставенко: "Гражданское дело по иску Медведчука к Кипиани и ООО "Виват" удовлетворить частично, признать недостоверной и такой, что нарушает личные неимущественные права Медведчука на уважение чести и достоинства, неприкосновенности деловой репутации информацию, распространенную в книге "Дело Василия Стуса".

Обязать Кипиани, ООО "Виват" удалить из книги "Дело Василия Стуса" информацию о личности Виктора Медведчука. Запретить Кипиани и ООО "Виват" распространять напечатанный тираж книги "Дело Василия Стуса" до устранения нарушения личного неимущественного права Медведчука".

В частности, суд признал недостоверными и нарушающими личные неимущественные права Медведчука, несколько фраз из книги:

-на странице 661 – "является фактом, что предоставленного, поддерживаемого госбезопасностью адвоката звали Виктор Медведчук",

-на странице 664 – "Медведчук на суде признал, что все "преступления", якобы совершенные его подзащитным, "заслуживают наказания",

-на странице 664 – "он фактически поддержал обвинение. Зачем прокуроры, когда есть такие безотказные адвокаты?",

-на странице 7 – "распинал поэта, назначенный государством адвокат Медведчук",

-на странице 663 – "шестерка коммунистической системы адвокат Медведчук",

на странице 664 – "преступление перед поэтом юрист Медведчук совершил еще и тем, что не сообщил семье о начале рассмотрения дела".

Суд также запретил распространять информацию, содержащуюся в конкретных разделах книги и позволяющую идентифицировать Виктора Медведчука как персонажа произведения, в СМИ, на радио, телевидении и в интернете.

В остальной части иска Медведчука к Кипиани и ООО "Виват" суд отказал. Суд также отказал в удовлетворении исковых требований к ЧП "Юнисофт".

Судья постановила взыскать с Кипиани и ООО "Виват" в пользу Медведчука судебный сбор по 768,4 гривны с каждого.

Стороны могут обжаловать решение в течение 30 дней.

Справка: Медведчук был государственным защитником украинского поэта Василия Стуса. Его часто обвиняют в нарушении норм адвокатской этики во время этого процесса. Сам он своей вины не признает.

Книга "Дело Василия Стуса" вышла в мае 2019 года и получила ряд премий.

Книга Кипиани на 90% состоит из архивных документов. Мнение автора построено на фактах, которые содержатся, в том числе, в фактологической части книги.

Напомним, в августе 2019 года Виктор Медведчук подал иск в суд, которым требовал запретить распространение книги "Справа Василя Стуса" авторства историка и журналиста Вахтанга Кипиани.

В издательстве "Vivat" считают нескрываемой попыткой прямого давления на свободу слова и печати в Украине исковые требования нардепа ОПЗЖ Виктора Медведчука, который добивается запрета книги "Дело Василия Стуса".

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