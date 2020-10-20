Оборудовать "COVID-госпитали" вне больниц могут в Киеве, Одессе и Донецкой области

Об этом сообщает Офис президента

Представители правительства давали отчет на очередном селекторном совещании под председательством президента Владимира Зеленского по предотвращению распространения и ликвидации последствий коронавируса в Украине

Отмечается, что 571 миллион гривен субвенции были перечислены в регионы для обеспечения кислородом коек в опорных больницах, где принимают больных коронавирусной инфекцией COVID-19.

Дополнительно проведена инвентаризация коек институтов Национальной академии медицинских наук и больниц "Укрзализныци". Министерство здравоохранения рассматривает эти кровати для использования в ургентных ситуациях.

Прямая речь Зеленского: "Меня беспокоит высокий показатель загруженности коек в медицинских учреждениях. В этом месяце Национальная служба здоровья Украины законтрактовала дополнительно 23 больницы. При росте количества больных мы должны быть уверены, что в больницах будет достаточно коек, обеспеченных кислородом".

Министерство здравоохранения доложило, что проводит лицензирование предприятий, производящих необходимый кислород для обеспечения больниц. Сейчас в Украине 15,5 тыс. коек в больницах обеспечены кислородом, почти 7,5 тыс. - свободны.

Зеленский также отметил, что требует разработки программы страхования врачей от COVID-19.

Напомним, мэр Киева Виталий Кличко обратился к премьер-министру и министру здравоохранения с призывом предоставить коечный фонд и медиков для лечения больных коронавирусом в государственных медучреждениях (Академии медицинских наук, Минздрава и ведомственные медучреждения), расположенных в столице.

19 октября Кличко заявил, что ответа на свое обращение не получил. Однако, по словам мэра, на днях Киев получил поручение от Минздрава об обеспечении в опорных больницах 80% коек кислородом.

"Для этого государство выделило Киеву - пока на бумаге – 29,6 млн грн. И определило, что эти работы мы должны осуществить до 1 ноября. Вместе с тем, правительство не внесло никаких изменений в порядок закупок работ по капитальному ремонту. Относительно упрощения этой процедуры. А сегодня только процедура закупки занимает около двух месяцев! и, если учесть еще и ремонтные работы, то до 1 ноября, успеть - нереально", - подчеркнул мэр Киева.

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