Войти | Зарегистрироваться
12:24

вторник,
20 октября
Онлайн
У Sars-CoV-2 уже больше 13 тысяч мутаций. Становится ли он легче для нас?
Жизнь
У Sars-CoV-2 уже больше 13 тысяч мутаций. Становится ли он легче для нас?
Молодежь помолодеет: почему новый закон уменьшает возраст молодежи
Страна
Молодежь помолодеет: почему новый закон уменьшает возраст молодежи
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

В кафедральном соборе Луганска похоронили митрополита Иоанникия (Кобзева)

20.10.2020 / 12:03
В кафедральном соборе Луганска похоронили митрополита Иоанникия (Кобзева)
Источник: Центр информации УПЦ
Гроб с телом почившего митрополита Иоанникия крестным ходом был перенесен за алтарь кафедрального собора, где он и был погребен

В Луганске 19 октября в Свято-Петропавловском кафедральном соборе простились с митрополитом Иоанникием (Кобзевым).

Как сообщает Центр информации УПЦ на пресс-службу Луганской епархии, богослужение возглавил митрополит Ровеньковский и Свердловский Пантелеимон. Ему сослужило духовенство Луганской, Ровеньковской и Северодонецкой епархий.

Во время богослужения духовенство и миряне прощались с новопреставленным митрополитом Иоанникием и молились об упокоении его души.

После запричастного стиха, секретарь Луганской епархии архим. Макарий (Любавцев) зачитал соболезнования Святейшего Патриарха Кирилла, Блаженнейшего Митрополита Онуфрия и Правящего архиерея епархии -митрополита Митрофана.

По окончании литургии митрополит  Пантелеимон во сослужении духовенства совершил чин отпевания, после которого прочел разрешительную молитву и произнес надгробное слово.

Затем, гроб с телом почившего митрополита Иоанникия крестным ходом был перенесен за алтарь кафедрального собора, где он и был погребен.

 

Источник: Inpress.ua
УПЦ
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
20 октября
19 октября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.