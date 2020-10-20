В кафедральном соборе Луганска похоронили митрополита Иоанникия (Кобзева)

В Луганске 19 октября в Свято-Петропавловском кафедральном соборе простились с митрополитом Иоанникием (Кобзевым).

Как сообщает Центр информации УПЦ на пресс-службу Луганской епархии, богослужение возглавил митрополит Ровеньковский и Свердловский Пантелеимон. Ему сослужило духовенство Луганской, Ровеньковской и Северодонецкой епархий.

Во время богослужения духовенство и миряне прощались с новопреставленным митрополитом Иоанникием и молились об упокоении его души.

После запричастного стиха, секретарь Луганской епархии архим. Макарий (Любавцев) зачитал соболезнования Святейшего Патриарха Кирилла, Блаженнейшего Митрополита Онуфрия и Правящего архиерея епархии -митрополита Митрофана.

По окончании литургии митрополит Пантелеимон во сослужении духовенства совершил чин отпевания, после которого прочел разрешительную молитву и произнес надгробное слово.

Затем, гроб с телом почившего митрополита Иоанникия крестным ходом был перенесен за алтарь кафедрального собора, где он и был погребен.