В Одесской области освящен новый храм УПЦ

В Черноморске освятили Свято-Николаевский храм Украинской Православной Церкви.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Фейсбук Одесской епархии, чин великого освящения возглавил архиепископ Южненский Диодор.

Новый храм в честь святителя Николая Чудотворца построен на территории Свято-Преображенского храма Черноморска.

После освящения архиепископ Диодор возглавил в новом храме первую Литургию.

Владыка передал духовенству и прихожанам поздравления от митрополита Одесского и Измаильского Агафангела. Ктитора храма отметили церковной наградой УПЦ – знаком отличия Одесской епархии имени святителя Иннокентия I степени.

Как сообщалось ранее, новые храмы УПЦ были освящены на Винничине и Закарпатье.