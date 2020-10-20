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В Одесской области освящен новый храм УПЦ

20.10.2020 / 12:06
В Одесской области освящен новый храм УПЦ
Источник: Центр информации УПЦ
После освящения архиепископ Диодор возглавил в новом храме первую Литургию

В Черноморске освятили Свято-Николаевский храм Украинской Православной Церкви.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Фейсбук Одесской епархии, чин великого освящения возглавил архиепископ Южненский Диодор.

Новый храм в честь святителя Николая Чудотворца построен на территории Свято-Преображенского храма Черноморска.

После освящения архиепископ Диодор возглавил в новом храме первую Литургию. 

Владыка передал духовенству и прихожанам поздравления от митрополита Одесского и Измаильского Агафангела. Ктитора храма отметили церковной наградой УПЦ – знаком отличия Одесской епархии имени святителя Иннокентия I степени.

Как сообщалось ранее, новые храмы УПЦ были освящены на Винничине и Закарпатье.

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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