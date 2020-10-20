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В УПЦ назвали встречу Зеленского с Варфоломеем «информационным поводом в период избирательной кампании»

20.10.2020 / 12:20
В УПЦ назвали встречу Зеленского с Варфоломеем «информационным поводом в период избирательной кампании»
Источник: Центр информации УПЦ
Сам патриарх Варфоломей, которого Зеленский пригласил в Украину, для украинского народа «чужой и непонятный человек», считает владыка Климент

Встреча Владимира Зеленского с патриархом Варфоломеем и приглашение главе Фанара посетить Украину может быть информационным поводом перед выборами.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом митрополит Нежинский и Прилукский Климент (Вечеря) сказал в комментарии «РИА Новости».

«Сегодня украинский президент ищет разные, в том числе и нестандартные пути для преодоления кризиса на Донбассе. В прессе была информация о недавних контактах украинских чиновников с Ватиканом. Возможно, теперь эти чиновники подсказали президенту попробовать поговорить и с патриархом Варфоломеем», – сказал владыка Климент.

Кроме того, считает он, встреча в Турции могла быть «информационным поводом в период избирательной кампании». Напомнив об опыте экс-президента Петра Порошенко, который «руководствовался не конституцией, а рекомендациями политтехнологов» в отношении УПЦ, митрополит Климент отметил, что «политические результаты этого известны, и было бы странно, если бы нынешняя команда президента наступила на те же политические грабли».

Сам патриарх Варфоломей, которого Зеленский пригласил в Украину, для украинского народа «чужой и непонятный человек», считает владыка Климент.

«В этом убеждался и сам Варфоломей, он не раз приезжал в Украину. Несмотря на попытки украинских политиков создать его визитам дипломатическую помпу, простой народ вообще мало понимал, кто он, откуда и что ему здесь нужно», – заключил митрополит Климент.

Как сообщалось ранее, 16 октября в рамках визита в Турцию Президент Украины встретился с Константинопольским Патриархом Варфоломеем и пригласил его в Украину.

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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