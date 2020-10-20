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Епископ УПЦ объяснил, почему нужно делать добро тем, кто делает зло

20.10.2020 / 12:33
Епископ УПЦ объяснил, почему нужно делать добро тем, кто делает зло
Источник: Центр информации УПЦ
Нужно различать значение слов «жизнь» и «выживание» с точки зрения христианской и общепринятой

Смысл жизни христианина – «борьба» за вечную жизнь, а этой борьбе действуют совершенно иные законы, которые диктуются не теорией эволюции, а Евангелием, среди них главный — закон любви к ближнему.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, об этом епископ Барышевский Виктор (Коцаба) написал в своей колонке на blogs.korrespondent.net.

«Христианское учение многим кажется нелогичным и необычным, «ибо оно полностью противоречит тому, что принято сегодня считать "научно обоснованным" и "доказанным". Например, согласно теории эволюции, жизнь биологических организмов — это постоянная борьба, победителем в которой выходит тот, кто сильнее. Как говорится, "выживает сильнейший". А Христос в Евангелии, говорит совершенно противоположные вещи: "Люби́те врагов ваших, и благотворите, и взаймы давайте, не ожидая ничего; и будет вам награда великая, и будете сынами Всевышнего; ибо Он благ и к неблагодарным и злым" (Лк. 6:35). Разве есть в словах о любви к врагам логика? Ведь если делать добро тем, кто делает нам зло, и любить тех, кто нас ненавидит, то в таком случае, нарушится "основной" закон этого мира — закон выживания», — отметил владыка Виктор.

 Однако Христос говорит, «что делающий добро своим врагам не только не нарушит "основной" закон, а исполнит его».

Епископ Виктор объяснил, что нужно различать значение слов «жизнь» и «выживание» с точки зрения христианской и общепринятой. 

«В понимании биологическом всё зациклено на земле, а течение жизни можно вместить в простую схему: родился, жил, болел и умер. Всё, точка. А вот у христианина, кроме биологии, есть ещё одно измерение — духовное, через которое оценивается и биология, в том числе. Жизнь в этом смысле — подготовка к вечности, в которой "точки" вообще нет. Таким образом, для христианина «выживание» — это борьба за жизнь не земную, а вечную. «А в этой борьбе действуют совершенно иные законы, они диктуются не теорией эволюции, а Евангелием, среди них главный — закон любви и милосердия. Вот об этом и говорит нам Христос: "Будьте милосердны, как и Отец ваш милосерден"», — заключил архиерей.

Источник: Inpress.ua
УПЦ, епископ виктор (коцаба)
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