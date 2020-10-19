В УПЦ назвали возможную легализацию марихуаны в Украине путем к узакониванию наркомафии

Многоцентровые рандомизированные клинические исследования на предмет использования медицинской марихуаны еще далеки от завершения, статистические данные говорят о том, что эффективность препаратов конопли — это миф, который создан исключительно в коммерческих целях.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука (Коваленко) написал в своем Телеграм-канале, комментируя вопрос о легализации медицинской марихуаны, который хочет поставить офис Президента украинцам во время выборов.

«Странно уже то, что на общегосударственный уровень выносится вопрос, который требует обсуждения только среди узких специалистов в области медицины. Мне, как медику, известно, что каннабис повреждает сердце, легкие, репродуктивную и иммунную системы, нарушает развитие плода, вызывает психическую и физическую зависимость и имеет огромное количество неблагоприятных факторов воздействия на организм человека. Я также знаю, что в современной медицине существует более сотни лекарственных аналогов каннабиса, которые обладают значительно большей эффективностью и оказывают меньше побочных эффектов. Марихуана всё чаще принимается в медицине, но число доказательств того, что она является эффективным средством лечения, ограничено», - отметил митрополит Лука.

По его мнению, ставить перед всем народом вопросы, в которых разбираются лишь специалисты, это, по меньшей мере, странно.

«Пока нет достоверной информации о медицинской эффективности и четких показаний к применению, запускать этот процесс в стране - превращение украинцев в подопытных кроликов.

Кроме того, ни к одной силовой структуре, которая бы смогла эффективно охранять плантации конопли или место, где будет храниться «многомиллиардная продукция», нет доверия. Это прямой путь к узакониванию наркомафии», - подчеркнул владыка.

Он напомнил, что помимо коммерческой выгоды, легализация марихуаны имеет еще и духовную цель.

«Статистика говорит о том, что в странах, где легализовано использование марихуаны в медицинских целях, падает продажа алкогольных напитков, но зато растет наркотическая зависимость уже с самого раннего возраста. Соответственно растет уровень преступности и смертности. Любой наркотик кроме того, что убивает тело, оказывает мощное влияние на душу. Психический мир человека даже от малой дозы наркотика меняется. Мы видим, что Новый Мировой Порядок постепенно загоняет человечество в мрачный тоталитаризм, заменяя реальную полноценную жизнь жизнью, состоящей из двух вещей – безопасного секса и наркотиков. С этим связана пропаганда однополых браков и легализация марихуаны», - отметил митрополит Лука.

Вместо вопроса о каннабисе запорожский архиерей предложил спросить украинцев об их отношении к гей-парадам и новой гендерной политике, «той политике, которая разрушает семью – кузницу нации украинцев».