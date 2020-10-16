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Зеленский обратится к Раде с ежегодным посланием 20 октября

16.10.2020 / 11:15
Президент Владимир Зеленский 20 октября обратится к Верховной Раде с традиционным ежегодным посланием, в котором озвучит стратегические направления развития страны.

Об этом сообщила пресс-секретарь президента Юлия Мендель в комментарии "Украинской правде"

Прямая речь: "20 октября президент Владимир Зеленский обратится к парламенту с традиционным ежегодным посланием, в котором определит стратегические направления развития страны".

По словам Мендель, это должно было произойти в апреле, но было перенесено в связи с ухудшившейся пандемической ситуацией.

Она также отметила, что 20 октября парламент будет работать в обычном режиме.

Ранее утром 15 октября источники "Украинской правды" сообщили, что 20 октября в Верховной Раде планирует выступить президент Владимир Зеленский, а проект государственного бюджета на 2021 год могут и не рассмотреть.

Источник

ВР, Зеленский
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