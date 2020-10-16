На Волыни УПЦ провела детский фестиваль

В Луцке состоялся фестиваль учеников воскресных школ из Волынской, Ровенской и Житомирской епархий Украинской Православной Церкви.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на pravoslavna.volyn.ua, фестиваль в Волынской духовной семинарии проходит уже в третий раз.

Организатором выступила воскресная школа Свято-Покровского храма города во главе с председателем епархиального отдела по делам молодёжи архимандритом Ильёй (Вишневским).

В концертной программе приняли участие молодёжно-юношеский хор Свято-Покровского кафедрального храма Луцка «Покров», члены молодёжки «Лови момент» и другие коллективы, а также лауреат международных конкурсов Максим Ткачук и Роман Молчанов из Ровно.

Помимо концерта, в рамках фестиваля прошли различные мастер-классы, игры, также дети могли переправиться на другой берег реки Стыр и обратно на надувной лодке.

«Я впервые присутствовал на таком празднике и мне он очень понравился. Находясь тут, сам, в какой-то мере, ощущаешь себя ребёнком. Сказано: "С преподобным преподобным будеши". Перефразируя, можно сказать: "С ребёнком ребёнком будешь". Сам Господь сказал: "Будьте как дети", — и сегодня я это ощутил», - отметил епископ Камень-Каширский Афанасий.