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В Офисе президента озвучили все 5 вопросов от Зеленского

16.10.2020 / 09:42
В Офисе Владимира Зеленского озвучили список вопросов, которые войдут во Всеукраинский опрос 25 октября – среди них вопрос относительно Донбаса, каннабиса и сокращения количества народных депутатов.

Об этом сообщил собеседник в Офисе президента

Вопросы звучат так:

Поддерживаете ли вы идею пожизненного заключения за коррупцию в особо крупных размерах?
Поддерживаете ли вы создание свободной экономической зоны на территории Донецкой и Луганской областей?
Поддерживаете ли вы сокращение количества народных депутатов до 300?
Поддерживаете ли вы легализацию каннабиса в медицинских целях – для уменьшения боли у тяжелых больных?
Поддерживаете ли вы право Украины на использование гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом, для восстановления ее государственного суверенитета и территориальной целостности.

Напомним, 13 октября президент Владимир Зеленский анонсировал проведение в день выборов 25 октября всенародного опроса, на котором украинцам предложат ответить на 5 вопросов. Сами вопросы он тогда не назвал.

В Офисе президента объяснили, что этот опрос, в отличие от конституционного референдума, не будет иметь прямых юридических последствий.

В большинстве фракций Верховной Рады раскритиковали идею президента.

14 октября Зеленский озвучил первый вопрос, а 15 октября – второй.

Источник

опрос, Зеленский
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