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Служители Фемиды возмущены стремлением ОСД провести судебную реформу

05.10.2020 / 19:39
Служителей Фемиды возмущает стремление некоторых членов Общественного совета доброчестности (ОСД) провести выгодную им судебную реформу.

Об этом информирует телеграмм-канал "Под мантией".

"Мы долгие годы, после государственного переворота, слушали абсолютную чушь, внедряемую в наше сознание пожирателями американских и западных грантов о независимости судебной ветви власти. Слушали, как нам за американские деньги Шабунины, Маселко, Жернаковы и все иное бродячее отребье вливало в уши необходимость проведения бесконечной судебной реформы и "очищения" системы от "недобропорядочных" ее членов", - сказано в сообщении.

Судьи отмечают, что они "слушали, как никто не должен влиять на суд, включая президента, исполнительную и законодательную власть. При этом сознательно умалчивалось о влиянии Вашингтонского обкома".

На фоне происходящего у авторов поста возникает вопрос: "Но, наблюдая за тем, что происходит сейчас в самих Штатах и за желанием назначить своего судью Верховного Суда США по квоте Трампа, хотим спросить! Когда республиканцы и демократы грызут друг-другу глотки за это место под своих кандидатов, будет ли проверена такая часть их добропорядочности, как политическая нейтральность?..".

"Наш шалман реформаторов на этом основании сломал не одну карьеру и человеческую судьбу, реализуя грунтовые программы по реформированию судебной системы. У них горели крыши. Они признавались коррупционерами, сражающимися с коррупцией. Их уличали в использовании схем с ОВГЗ. Но им все фиолетово. Реформа судов превыше всего. Реформа за американские деньги", - подчеркивают судьи и приходят к выводу, что "поэтому эти процессы, внедряемые хозяевами в качестве эксперимента над туземцами, отражают истинное лицо американской демократии".

суд, судебная реформа
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