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В Раде COVID-19 обнаружили в 75 человек, сотрудница секретариата умерла – СМИ

05.10.2020 / 19:26
По состоянию на 5 октября в Верховной Раде коронавирус подтвердили у 75 человек. Одна сотрудница умерла.

Об этом сообщает Zn.ua со ссылкой на источники

 Издание отмечает, что COVID-19 обнаружили в 49 народных депутатов и 26 сотрудников аппарата парламента.

Одна из сотрудниц секретариата Рады умерла.

 По данным источников "Украинской правды", в "Слуге народа" 8 активных случаев COVID-19.

Напомним, 29 сентября пятый президент и лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко сообщил, что получил положительный тест на Covid.

Глава партии "Голос" Кира Рудик заболела коронавирусом COVID-19. В тот же день заболел нардеп "Слуги народа" Жан Беленюк.

Недавно в Раду вернулась лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко, которая преодолела коронавирус.
30 сентября Рада ушла на карантин из-за вспышки COVID-19 среди нардепов.

Источник

коронавирус, ВР
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