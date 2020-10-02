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В сети опубликовали второй том трудов известного закарпатского ученого и богослова

02.10.2020 / 11:40
В сети опубликовали второй том трудов известного закарпатского ученого и богослова
Источник: Центр информации УПЦ
Свои проповеди и поучения батюшка называл «Евангелие Учительное»

В сети доступен онлайн второй том научных и богословских трудов известного духовника Мукачевского Свято-Никольского монастыря, богослова, аскета, учёного и академика Чернечьей горы, архимандрита Василия (Пронина).

 Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт Мукачевской епархии, во 2-й том вошли воскресные проповеди отца Василия и слова, сказанные им в двунадесятые праздники.

«Свои проповеди и поучения батюшка называл «Евангелие Учительное». Название несёт в себе оттенок древних поучительных творений святых отцов, которые в основание своих бесед ставили Евангелие и его толкование. То же самое преследуют и проповеди архимандрита Василия. Прежде всего, искание Царства Небесного есть предметом каждой проповеди батюшки», — сказано в предисловии тома.

 Составителем тома выступил кандидат богословия, учёный секретарь Богословско-исторического научно-исследовательского центра имени архимандрита Василия (Пронина) протоиерей Александр Монич.

 Читать онлайн или скачать книгу в pdf-формате можно тут.

 

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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