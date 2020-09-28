Больница должна бесплатно делать ИФА-тест при госпитализации - Степанов

Об этом на брифинге 27 сентября сказал министр здравоохранения Максим Степанов.

"Что касается ИФА- тестирования, то при обновлении наших стандартов медицинской помощи мы четко определили, что при плановой госпитализации необходимо делать ИФА- тест. Больница при госпитализации должна бесплатно делать ИФА-тестирования", - сказал Степанов.

Источник