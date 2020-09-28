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Застройку Чкаловского сквера лоббирует депутат из первой пятерки «Батькивщины»

28.09.2020 / 17:16
Все строительство в столице контролирует смотрящий по Киеву Денис Комарницкий

Скандальное строительство в сквере имени Чкалова, расположенного в центре Киева, продвигает депутат Киеврады Денис Москаль, который баллотируется в горсовет следующего созыва от «БЮТ» третьим в списке.

Об этом пишет Инпресс.

Застройщиком выступает небезызвестная компания "Столица Груп", руководит которой бизнес-вумен Владислава Молчанова, фигурантка многих скандалов, владелица более полусотни компаний, спонсор "Батькивщины" и партнер по бизнесу Дениса Москаля. Кроме того, в схеме участвует собственник банного комплекса «Скорпион» экс-глава Оболонской райадминистрации во времена Януковича Василий Антонов.

Непосредственно в Киевсовете продолжение аренды для застройки сквера продвигал Москаль, несмотря на то, что «вопрос неоднозначный и вызвал большое социальное напряжение», но «позиция инвестора также очень четкая и прозрачная», - говорил с трибуны Киеврады Москаль.

Что интересно, он за 10 минут до голосования пришёл к Кличко в президию, после чего мэр лично проголосовал против расторжения договора с застройщиком, фактически отдав сквер под застройку.

Виталия Кличко, застройщика Владу Молчанову и хозяина сауны Антонова объединяет никто иной, как смотрящий по Киеву Денис Комарницкий. Именно он контролирует все строительство в Киеве, а его партнерами выступают глава Офиса президента Андрей Ермак и нардеп от «Слуги народа» Николай Тищенко.

Напомним, формально участок принадлежит Институт геологических наук НАН Украины, но в 1999 году он был отдан в аренду. В этом году Киевсовет должен был рассмотреть отказ в возобновлении договора аренды, но депутаты проголосовали с точностью до наоборот. Момент для голосования выбран очень удобный – из-за карантина на заседание не допустили общественность.

Москаль, Комарницкий, Молчанова
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