Китай начал массовую вакцинацию от COVID-19

Об этом сообщает New York Post.

С июля китайцы получают экспериментальную вакцину против COVID-19, которая экстренно используются, несмотря на беспокойство по поводу ее безопасности и эффективности.

Китайские представители отрасли здравоохранения заявляют, что почти уничтожили коронавирус, но хотят обеспечить его невозвращение.

Чжэн Чжунвэй, член Национальной комиссии здравоохранения КНР, заявил, что Китай получил "понимание и поддержку" Всемирной организации здравоохранения перед тем, как начать использование вакцины.

По его словам, некоторые люди, принадлежащие к профессиям "высокого риска", например, медицинский персонал передовой линии, получили право получать вакцину с 22 июля.

Чжэн добавил, что в течение клинических испытаний не было отмечено серьезных побочных эффектов в результате применения вакцины.

Вакцинация людей препаратом, безопасность которого не доказана, шокировала экспертов медицинской отрасли по всему миру, пишет в своей статье американское издание The New York Times.

В ВОЗ заявили в субботу, 26 сентября, что Китай выдал "внутреннее разрешение на экстренное использование", которое выдается по усмотрению стран и не подпадает под утверждение ВОЗ.

Ассистентка генерального директора ВОЗ Марианджела Симао сообщила изданию Reuters, что у стран есть автономия в использовании медицинских препаратов в чрезвычайных ситуациях.

"Страны могут самостоятельно выдавать разрешения на экстренное использование любых медицинских средств в соответствии с национальными нормативными актами и законодательством", - сказала она.

Ранее в этом месяце главная научная сотрудница ВОЗ Сумия Суминатан заявила, что чрезвычайное разрешение на использование вакцины от коронавируса является "временным решением". Решение относительно длительного срока, по ее словам, будет принято после завершения третьей фазы испытания вакцины от COVID-19.

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