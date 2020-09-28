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Европейский совет призывает Армению и Азербайджан немедленно прекратить огонь

28.09.2020 / 13:50
Армения и Азербайджан должны в срочном порядке прекратить боевые действия и вернуться к переговорам.Об этом заявил председатель Европейского совета Шарль Мишель на своей странице в Твиттер.

"Сообщение о боевых действиях из района Нагорного Карабаха вызывают серьезное беспокойство.

Военные действия должны быть прекращены в срочном порядке, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию. Немедленное возвращение к переговорам без предварительных условий - это единственный путь вперед ", - говорится в твите.

Как сообщалось, Армения и Азербайджан начали боевые действия на границе и обвинили друг друга в эскалации насилия в Нагорном Карабахе.

В Министерстве обороны Азербайджана сообщили, что азербайджанские военные начали контрнаступательную операцию по всей линии фронта в Нагорном Карабахе в ответ на провокации Армении.

МИД Армении заявил, что "сегодня рано утром азербайджанская сторона нанесла ракетные удары по всей линии соприкосновения также по мирным населенным пунктам, включая столицу (Нагорного Карабаха - ред.) Степанакерт".

Армения объявила военное положение и полную военную мобилизацию.

Как сообщалось, 12 июля Министерство обороны Азербайджана сообщило о попытке подразделений армянской армии атаковать позиции азербайджанских вооруженных сил на Товузком направлении границы с привлечением артиллерии.

В результате боев, продолжавшихся в ночь на 13 июля, погибли четыре азербайджанских военных, еще четверо были ранены.

Со своей стороны пресс-служба Минобороны Армении заявила, что ситуация на границе обострилась после попытки прорыва со стороны Азербайджана. По информации армянских военных, двое полицейских и трое военнослужащих получили легкие ранения.

Позже бои на границе двух стран неоднократно возобновлялись.

Источник

Азербайджан, Армения, Европейский совет, Мишель
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