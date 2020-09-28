Войти | Зарегистрироваться
12:24

понедельник,
28 сентября
Онлайн
Молодежь помолодеет: почему новый закон уменьшает возраст молодежи
Страна
Молодежь помолодеет: почему новый закон уменьшает возраст молодежи
Дискриминация перед лицом смерти: пол имеет значение
Страна
Дискриминация перед лицом смерти: пол имеет значение
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Мир Политика

Нагорный Карабах: Азербайджанская армия взяла под свой контроль несколько поселков

28.09.2020 / 11:15
Минобороны Азербайджана сообщает, что военные взяли под контроль 4 селения Физулинского района и 2 села Джебраильского района в Нагорном Карабахе.

Об этом сообщают Минобороны Азербайджана, на которое ссылается Haqqin.az, Report

Дословно: "В ходе успешной войсковой операции подразделения азербайджанской армии освободили селения Гараханбейли, Гервенд, селение Горадиз, Боюк Марджанлы и Рюзгар".

При этом представитель пресс-службы Минобороны Азербайджана Анар Эйвазов заявил, что во время операции были уничтожены посты в направлении Агдаринского района и Муровдага, а господствующие высоты взяты под контроль.

Напомним: утром 27 сентября Азербайджан и Армения возобновили боевые действия из-за Нагорного Карабаха. Стороны обвиняют друг друга в эскалации конфликта.

Правительство Армении объявило военное положение и всеобщую мобилизацию в связи с обострением вооруженного конфликта с Азербайджаном.

Азербайджанская армия наступает в направлении Агдеринского и Тертерского районов (часть этих территорий контролируется непризнанной Нагорно-Карабахской Республикой).

Источник

Нагорный Карабах, Азербайджан
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
28 сентября
27 сентября
26 сентября
25 сентября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.