Нагорный Карабах: Азербайджанская армия взяла под свой контроль несколько поселков

Об этом сообщают Минобороны Азербайджана, на которое ссылается Haqqin.az, Report

Дословно: "В ходе успешной войсковой операции подразделения азербайджанской армии освободили селения Гараханбейли, Гервенд, селение Горадиз, Боюк Марджанлы и Рюзгар".

При этом представитель пресс-службы Минобороны Азербайджана Анар Эйвазов заявил, что во время операции были уничтожены посты в направлении Агдаринского района и Муровдага, а господствующие высоты взяты под контроль.

Напомним: утром 27 сентября Азербайджан и Армения возобновили боевые действия из-за Нагорного Карабаха. Стороны обвиняют друг друга в эскалации конфликта.

Правительство Армении объявило военное положение и всеобщую мобилизацию в связи с обострением вооруженного конфликта с Азербайджаном.

Азербайджанская армия наступает в направлении Агдеринского и Тертерского районов (часть этих территорий контролируется непризнанной Нагорно-Карабахской Республикой).

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