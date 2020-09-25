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Жесткого локдауна не будет, если соблюдать карантин - Ляшко

25.09.2020 / 14:52
При условии соблюдения всеми украинцами противоэпидемических мер жесткого локдауна в стране быть не должно.

Об этом сказал главный санитарный врач Виктор Ляшко в интервью «Радио НВ».

«Здесь я должен допускать... здесь вопрос ко всем. Призываю еще раз - давайте соблюдать противоэпидемические нормы: ношение маски, социальная дистанция, моем руки. Бизнес должен создать условия для того, чтобы люди могли спокойно передвигаться, и если это рестораны, размещаться в полутора метрах друг от друга. При таких условиях, если мы все будем соблюдать, никакого жесткого локдауна не должно быть в нашей стране», - сказал Ляшко, отвечая на вопрос, при каких условиях он допускает повторение полного локдауна в Украине.

В то же время он уточнил, что пределом в этом вопросе является заполненность коек, отведенных больным коронавирусной болезнью.

«Предел - заполненность коек. Когда система здравоохранения будет на грани коллапса, когда кроме COVID-19, у нас еще есть большое количество людей с инфарктами и инсультами, а также другими заболеваниями, когда неотложная помощь должна оказываться уже сейчас», - добавил Ляшко.

По его словам, сейчас в Украине заполненность коек, отведенных для больных коронавирусной болезнью - на грани 50%, но динамика разнится в каждом регионе.

Ляшко также прокомментировал вопрос относительно возможного возврата жесткого карантина после проведения местных выборов 25 октября: «Никто никого не будет закрывать, если мы будем придерживаться санитарных норм и эпидемию будем контролировать».

«Я бы не привязывался к дате какой-либо, потому что на локдаун можно пойти и раньше, и позже. Все зависит от роста количества случаев коронавирусной болезни. Европейские страны сегодня показывают результат. Израиль уже ушел на жесткий локдаун», - добавил Ляшко.

В то же время он отметил, что люди не соблюдают карантин и противоэпидемические меры, «пока кто-то из близких не попадает в больницу, особенно в реанимационное отделение, потому что кажется, что это такая легкая болезнь, и ее легко переносят».

«Да, многие ее легко переносят, но когда мы говорим, что многие люди должны носить маску, мы говорим еще и о заботе к людям старшего пожилого возраста», - отметил главный санврач.

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коронавирус, карантин, Ляшко
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