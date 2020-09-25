В Украине обновили карантинные зоны: что изменилось

Новое карантинное зонирование вступит в силу 28 сентября.
Такое решение было принято 24 сентября.
Отметим, что согласно новому зонированию, решение о "красной" зоне, а также по усилению карантина принимается совместно государственной и региональной комиссиями ТЭБ и ЧС. Такое решение будет приниматься в случае загруженности более 75% коек в больницах в течение 5 дней подряд или превышения среднего уровня заболеваемости случаев на 100 тысяч населения за 14 дней больше чем в 5 раз.
"Красная" зона
В "красную" зону карантина снова попал Тернополь.
Запрещено: работу общественного транспорта; работу ТРЦ, кафе и ресторанов.
"Оранжевая" зона
Запрещена работу: хостелов и турбаз; ресторанов, ночных клубов ночью; спортзалов, фитнес-центров, учреждений культуры (кроме заведений, которые могут обеспечить посещение не более одного человека на 10 кв. м помещения); детских лагерей; массовые сборы более 100 человек (один человек на 20 кв. м).
Согласно новым правилам зонирования, исключается норма о запрете перевозки в общественном транспорте при заполненности 50% сидячих мест.
"Желтая" зона
Киев, который до сих находится в "оранжевой" зоне, с понедельника будет "желтым".
Запрещено: посещение учреждений соцзащиты, в которых находятся люди преклонного возраста (кроме лиц, оказывающих услуги).
"Зеленая" зона
Обязательное кошение масок или респираторов в общественных зданиях; во время массовых мероприятий допускается одно лицо на 5 кв. м; кинотеатры могут быть наполнены только на 50%; перевозки пассажиров в общественном транспорте разрешается только в масках и на пассажирских сиденьях.
Ранее сообщалось, что в Украине изменили порог заболеваемости для "желтой" и "оранжевой" зон карантина.
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