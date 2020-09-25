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В Украине обновили карантинные зоны: что изменилось

25.09.2020 / 14:21
Государственная и региональная комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняла решение относительно разделения Украины на новые зоны карантина.

Новое карантинное зонирование вступит в силу 28 сентября.

Такое решение было принято 24 сентября.

Отметим, что согласно новому зонированию, решение о "красной" зоне, а также по усилению карантина принимается совместно государственной и региональной комиссиями ТЭБ и ЧС. Такое решение будет приниматься в случае загруженности более 75% коек в больницах в течение 5 дней подряд или превышения среднего уровня заболеваемости случаев на 100 тысяч населения за 14 дней больше чем в 5 раз.

"Красная" зона

В "красную" зону карантина снова попал Тернополь.

Запрещено: работу общественного транспорта; работу ТРЦ, кафе и ресторанов.

"Оранжевая" зона

Запрещена работу: хостелов и турбаз; ресторанов, ночных клубов ночью; спортзалов, фитнес-центров, учреждений культуры (кроме заведений, которые могут обеспечить посещение не более одного человека на 10 кв. м помещения); детских лагерей; массовые сборы более 100 человек (один человек на 20 кв. м).

Согласно новым правилам зонирования, исключается норма о запрете перевозки в общественном транспорте при заполненности 50% сидячих мест.

"Желтая" зона

Киев, который до сих находится в "оранжевой" зоне, с понедельника будет "желтым".

Запрещено: посещение учреждений соцзащиты, в которых находятся люди преклонного возраста (кроме лиц, оказывающих услуги).

"Зеленая" зона

Обязательное кошение масок или респираторов в общественных зданиях; во время массовых мероприятий допускается одно лицо на 5 кв. м; кинотеатры могут быть наполнены только на 50%; перевозки пассажиров в общественном транспорте разрешается только в масках и на пассажирских сиденьях.

Ранее сообщалось, что в Украине изменили порог заболеваемости для "желтой" и "оранжевой" зон карантина.

Источник

коронавирус, карантин
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