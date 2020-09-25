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Совет Безопасности ООН нужно реформировать – Зеленский

25.09.2020 / 15:23
Президент Владимир Зеленский считает, что механизмы Совета Безопасности ООН требуют совершенствования, чтобы ее члены (Россия) не злоупотребляли правом вето, одновременно нарушая суверенитет Украины.

Об этом заявил Зеленский во время выступления на общих дебатах 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН

Прямая речь: "Уверен, что в восстановлении суверенитета и территориальной целостности Украины, а с ней – и авторитета международного права важную роль должна играть именно ООН. Для этого следует совершенствовать имеющиеся механизмы. Недопустимо, когда суверенитет независимого государства нарушает один из постоянных членов Совета Безопасности ООН. Это окончательно доказывает – механизмы образца 1945 сегодня работают не до конца".

По мнению украинского лидера, в противном случае роль Совбеза может обесцениться.

Зеленский добавил, что Украина будет участвовать в процессе реформирования Совета Безопасности.

"Этот орган должен стать более представительным, сбалансированным, прозрачным и эффективным. В интересах ООН иметь действенный инструмент, если кто-то злоупотребляет правом вето и статусом постоянного члена ",– подытожил президент.

Напомним: президент Владимир Зеленский пригласил друзей Украины к участию в создании международной Крымской платформы по деоккупации полуострова и поддержать обновленную резолюцию по ситуации с правами человека во временно оккупированном Крыму.

Источник

ООН, Зеленский
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