Зеленский в ООН выразил надежду, что разговоры о возможной Третьей мировой войне являются осознанием угрозы для мира, а "не анонсом"

"Кто-то сейчас говорит, Третьей мировой войны не будет, будет последняя. Надеюсь, что эта фраза – это осознание угрозы для планеты, а не анонс. Спасибо", - сказал он, завершая свое выступление в рамках общих дебатов на 74-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке в среду, 25 сентября.

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