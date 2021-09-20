Визит Зеленского на Генеральную ассамблею ООН: стало известно, кто вошел в делегацию

Об этом говорится в распоряжении главы государства №546/2021-рп, опубликованном на сайте Президента.

Зеленский отправится в США 20 сентября, для участия в работе Генеральной Ассамблеи ООН.

В делегацию главы украинского государства для работы в Генассамблее ООН вошли:

министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба

постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица;

первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова;

председатель Комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко;

заместитель руководителя офиса президента Андрей Сибига;

глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров;

заведующий отделом многостороннего сотрудничества директората по вопросам внешней политики и стратегического партнерства ОП Кристина Гайовишин;

постоянный представитель президента Украины в АР Крым Антон Кориневич;

заместитель директора - начальник отдела Департамента международных организаций Министерства иностранных дел Украины Дина Мартина;

заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины по вопросам европейской интеграции Игорь Яременко.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский примет участие в Генеральной ассамблее ООН, где выступит с речью. Он также будет иметь ряд двусторонних встреч с лидерами других государств, с представителями международных организаций, в частности, с генеральным секретарем ООН с представителями бизнеса, инвесторами и с украинской общиной в США.

Источник