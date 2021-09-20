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Визит Зеленского на Генеральную ассамблею ООН: стало известно, кто вошел в делегацию

20.09.2021 / 09:42
Президент Украины Владимир Зеленский подписал распоряжение, которым сформировал делегацию Украины для участия в работе 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, участие в которой он примет в понедельник, 20 сентября.

Об этом говорится в распоряжении главы государства №546/2021-рп, опубликованном на сайте Президента.

Зеленский отправится в США 20 сентября, для участия в работе Генеральной Ассамблеи ООН.

В делегацию главы украинского государства для работы в Генассамблее ООН вошли:

министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица;
первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова;
председатель Комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко;
заместитель руководителя офиса президента Андрей Сибига;
глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров;
заведующий отделом многостороннего сотрудничества директората по вопросам внешней политики и стратегического партнерства ОП Кристина Гайовишин;
постоянный представитель президента Украины в АР Крым Антон Кориневич;
заместитель директора - начальник отдела Департамента международных организаций Министерства иностранных дел Украины Дина Мартина;
заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины по вопросам европейской интеграции Игорь Яременко.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский примет участие в Генеральной ассамблее ООН, где выступит с речью. Он также будет иметь ряд двусторонних встреч с лидерами других государств, с представителями международных организаций, в частности, с генеральным секретарем ООН с представителями бизнеса, инвесторами и с украинской общиной в США.

Источник

ООН, Зеленский
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