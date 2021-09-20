Уровень заболеваемости COVID превышен почти во всех областях

Таковы данные Минздрава по состоянию на 17 сентября

Показатель уровня заболеваемости COVID-19, который определен на уровне 75 на 100 тысяч жителей, превышен в Киеве и 21 области, в пределах нормы он остается только в Закарпатской, Кировоградской и Николаевской областях.

Больше всего уровень заболеваемости превышен в Черновицкой области, там он составляет 303 на 100 тысяч населения, а также в Луганской (286) и Тернопольской (194) областях. В Киеве этот показатель – 150 случаев на 100 тысяч населения.

Кроме того, в 10 областях превышена динамика уровня госпитализаций: в Винницкой, Днепропетровской, Закарпатской, Луганской, Львовской, Николаевской, Ровенской, Сумской, Харьковской и Хмельницкой.

Худшая ситуация по этому показателю в Николаевской области, где он составляет 105,1% при норме до 50%.

Напомним: Пока вся Украина официально в "зеленой зоне", но с 20 сентября заработают новые карантинные правила – и на следующей неделе могут объявить "желтые" зоны с усилением ограничений.

На Закарпатье уже заявили, что со следующей недели область переходит в "желтую" карантинную зону, в связи с этим изменят работу образовательные учреждения.

Напомним: По состоянию на 14 сентября, в 18-ти из 25 регионов Украины был превышен пороговый уровень заболеваемости COVID-19, в 7-ми регионах была превышена динамика уровня госпитализаций.

12 сентября показатель уровня заболеваемости COVID-19 превышал в 12 регионах, включая Киев, а динамика уровня госпитализаций превышала "порог" в 4 областях.

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