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Вакцинация в Украине: одну дозу сделали более 6 млн человек

20.09.2021 / 10:54
В Минздраве сообщили, сколько украинцев сделали прививку от коронавируса. Прививку от COVID-19 хотя бы одной дозой сделали 6,2 млн человек.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

58 605 человек вакцинированы против COVID-19 за минувшие сутки. Одну дозу получили 34 743 человека, полностью иммунизированные - 23 862 человека.

С начала вакцинальной кампании привиты 6 282 898 человек, из них получили одну дозу - 6 282 896 человек, полностью иммунизированные и получили две дозы - 5 137 923 человека (из них два человека получили одну дозу за рубежом). Всего проведены 11 420 819 прививок.

В течение суток работали: 433 мобильные бригады, 1 649 пунктов прививки; 357 центров вакцинации.

Источник

коронавирус, вакцинация
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