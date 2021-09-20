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Украина усилила систему противовоздушной обороны на севере

20.09.2021 / 11:15
Украинские военные усилили систему противовоздушной обороны на северном направлении.

В Минобороны отмечают, что усиление осуществили в рамках проведения стратегического командно-штабного учения "Объединенные усилия - 2021".

Об этом свидетельствует сообщение воздушного командования "Центр"

Дословно: "Подразделения радиотехнических и зенитных ракетных войск воздушного командования "Центр" провели выдвижение на определенные позиции, что позволяет существенно усилить систему радиолокационной разведки и зенитного ракетного прикрытия".

Командование обратилось к жителям населенных пунктов на Черниговщине с призывом не препятствовать военным и не распространять данные о маршрутах движения передислокации войск.

Отмечается, что мероприятия проходят в рамках учений.

Стоит отметить, что на севере Украина граничит с Российской Федерацией и Республикой Беларусь.

Напомним: СБУ провела масштабные учения в Черниговской и Сумской областях на границе с Россией, в них приняли участие 1,5 тыс. Человек и более 100 единиц техники. Параллельно на побережье Азовского моря произошли другие учения - отражали атаку с моря.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заверил, что Вооруженные силы постоянно готовятся к отражению различных угроз, в том числе и полномасштабного вторжения РФ.

Источник

ВСУ, противовоздушная оборона
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