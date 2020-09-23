Войти | Зарегистрироваться
19:33

среда,
23 сентября
Онлайн
Молодежь помолодеет: почему новый закон уменьшает возраст молодежи
Страна
Молодежь помолодеет: почему новый закон уменьшает возраст молодежи
Дискриминация перед лицом смерти: пол имеет значение
Страна
Дискриминация перед лицом смерти: пол имеет значение
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

Украина может развернуть для больных COVID-19 не более 52 тысяч коек - Степанов

23.09.2020 / 17:56
В Украине для лечения больных COVID-19 могут развернуть максимально 50-52 тысячи коек. Сейчас по всей стране развернуты 36 тысяч коек.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в интервью "Левому берегу".

"Когда переоборудуется больница, то изменяются маршруты пациента. Мы четко знаем, в каком регионе как мы можем изменить маршрут. Чтобы там было кардиологическое отделение, куда можно привезти больных, и так далее. Поэтому мы и говорим, что максимальное количество коек, которое можем развернуть "под ковид", это 50-52 тысяч. Больше нельзя", - сказал он.

По словам министра, Министерство здравоохранения планирует подготовить еще 16 тысяч коек.

Напомним, ранее Максим Степанов заявил, что ситуация с коронавирусом в Украине "достаточно напряженная". Уже занята почти половина больничных коек, предусмотренных для пациентов с COVID-19.

Кроме того, всего в Украине коронавирусом заболели уже более 180 тысяч человек. За сутки подтвердили еще 2884 случаев.

Отметим, что Киев стал первым регионом Украины, где подтвердили более 20 тысяч случаев COVID-19.

Источник

коронавирус, Степанов, COVID-19
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
23 сентября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.