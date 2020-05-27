В Украине подтвердили 21 905 случаев коронавируса, за сутки - 321

"За минувшие сутки заболел 321 человек. В общем за все время пандемии заболели 21 905 человека...", - сказал Степанов.

По его словам, за сутки заболели 14 детей и 58 медработников, зафиксированы 14 летальных случаев, выздоровели 420 человек.

Всего в Украине выздоровели 7995 человек, 658 - летальных случаев.

Степанов сообщил, что за предыдущие сутки проведено 9412 тестирований методом ПЦР.

Больше всего случаев зафиксировано в Черновицкой области - 43, Ривненской - 39 и г.Киев - 29, добавил он.

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