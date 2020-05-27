Войти | Зарегистрироваться
19:05

среда,
27 мая
Онлайн
Что известно об иммунитете при COVID -19?..
Жизнь
Что известно об иммунитете при COVID -19?..
Пять правил воды: как, сколько и когда нужно пить
Жизнь
Пять правил воды: как, сколько и когда нужно пить
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

В Украине подтвердили 21 905 случаев коронавируса, за сутки - 321

27.05.2020 / 18:12
По состоянию на 26 мая в Украине лабораторно подтвержден 21 905 случаев COVID-19. За сутки - 321 новый случай. Об этом на брифинге 27 мая заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

"За минувшие сутки заболел 321 человек. В общем за все время пандемии заболели 21 905 человека...", - сказал Степанов.

По его словам, за сутки заболели 14 детей и 58 медработников, зафиксированы 14 летальных случаев, выздоровели 420 человек.

Всего в Украине выздоровели 7995 человек, 658 - летальных случаев.

Степанов сообщил, что за предыдущие сутки проведено 9412 тестирований методом ПЦР.

Больше всего случаев зафиксировано в Черновицкой области - 43, Ривненской - 39 и г.Киев - 29, добавил он.

Источник

статистика, коронавирус, Степанов, COVID-19
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
27 мая
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.