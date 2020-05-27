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Запорожский митрополит рассказал, какая потеря для верующего самая страшная

27.05.2020 / 21:08
Запорожский митрополит рассказал, какая потеря для верующего самая страшная
Митрополит Лука Источник: Центр информации УПЦ
Он напомнил, что все христиане призваны к воскресению и вечной жизни, а потому важно ответить на самый главный вопрос

Важно в течении всего года хранить в сердце Пасхальную радость и не терять чувство присутсвия Господнего в нашей жизни.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука (Коваленко) написал в своем Телеграм-канале.

«Мы намного острее переживаем потерю денег или здоровья, чем потерю пасхальной радости. Но ведь потеря чувства живого присутствия Христа в нашей жизни – самая страшная из потерь. Теряя Бога, мы теряем все, что имеем, включая и самих себя», - отметил владыка Лука.

По его словам, «очень важно, чтобы пасхальный огонек, который зажегся в нашем сердце, не меркнул в течение всего года».

«Для этого нужно, чтобы наше сердце было наполнено елеем молитвы и богомыслия, который будет доставлять топливо для горения нашей сердечной свечи. Тогда от этой свечи начнет излучаться тепло добрых дел, согревающее замерзшие от злого холода души», - подчеркнул архиерей.

Он напомнил, что все христиане призваны к воскресению и вечной жизни, а потому важно ответить на самый главный вопрос.

«Христос, Новый Адам, воскрес! А значит воскреснет и каждый человек когда-либо живший на земле. Но пока мы проходим свой земной путь, нам нужно ответить на самый главный вопрос нашей жизни – где мы будем находиться после всеобщего воскресения? Останемся ли с Богом, которого возлюбили всем сердцем, или же будем вечно мучиться с дьяволом, дела которого совершали всю свою жизнь? Если мы выбираем первый вариант, то Пасха должна стать смыслом и целью нашего существования. Я же всем вам желаю, чтобы дивный Пасхальный Свет всегда освещал ваши мысли, озарял ваши сердца и просвещал ваши чувства», - заключил владыка.

 

 

Источник: Inpress.ua
упц
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